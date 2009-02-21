"Туризм по талонам" внедряется в Китае

Несколько южнокитайских провинций начали распространение скидочных купонов на туристические путешествия с целью активизации потребительского спроса местных жителей, сообщает в пятницу газета "Чайна Дэйли".

По данным туристического управления провинции Гуандун, там заготовлены 200 тысяч купонов общей стоимостью 20 миллионов юаней (2,9 миллиона долларов), которые позволят местным жителям совершать путешествия со скидкой более 13%. Так, поездка по пяти городам страны по системе "все включено" обойдется обладателям купонов в 899 юаней (128 долларов), остальное будет оплачено из бюджета местного правительства.

Планируется, что первые обладатели талонов, среди которы будут пожилые жители сельских регионов провинции, отправятся в путешествие уже в конце февраля.

Ранее на этой неделе местные правительства провинций Чжэцзян и Цзянсу также утвердили проекты, согласно которым в регионах будут напечатаны "туристические талоны" общей стоимостью 80 миллионов юаней (11,7 миллиона долларов).

Правительство Китая в ноябре объявило о выделении до 2010 года 4 триллионов юаней (586,5 миллиарда долларов) на борьбу с влиянием мирового финансового кризиса. Одной из главных задач власти видят в современных условиях, когда негативное влияние на состояние национальной экономики оказала зависимость КНР от экспорта, интенсификацию внутреннего потребления.

Ранее в феврале заместитель министра коммерции КНР Цзян Цзэнвэй заявил, что коммерческие предприятия в условиях всемирного экономического кризиса могут использовать неценовые меры, в частности, систему талонов, для повышения покупательской активности населения.

"Туристические талоны" - новинка в Китае. При этом ранее для повышения потребительской активности населения ряд регионов начал внедрение системы распространения талонов на предметы первой необходимости и продукты среди малоимущего населения.

Экономисты отмечают, что инициатива по распространению талонов среди населения может стать эффективной мерой на пути решения задачи повышения покупательской активности населения Китая. Местные власти надеются, что затраты в несколько десятков миллионов юаней обернутся прибылью в сотни миллионов.

Вместе с тем, существует мнение, что эта мера может принести лишь краткосрочные результаты.

"После того, как талоны розданы, вы получаете лишь кратковременный стимул, по мере того, как население использует их, вы должны ежемесячно распространять еще большее число талонов, чтобы поддерживать достигнутый эффект", - приводит "Чайна Дэйли" мнение экономиста одного из шанхайских университетов.

РИА “Новости”