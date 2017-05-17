Трамп пожаловался, что ни к одному политику в истории США не относились хуже

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что ни с одним политиком в истории не обращались хуже, чем с ним.

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Об этом американский президент заявил в выступлении перед выпускниками Академии береговой охраны США в штате Коннектикут, передает The Hill.

"Посмотрите на то, как со мной обращались в последнее время, особенно в медиа. Ни с одним из политиков в истории - и я говорю об этом с большой уверенностью - не обращались хуже или более несправедливо", - заявил Трамп.

Президент США продолжил: "Вы увидите, что с вами случаются вещи, на которые вы не заслуживаете, и это не всегда оправдано. Но вы должны немного отдохнуть - и бороться, бороться, бороться. Никогда не сдавайся", - завершил Трамп.

Выступление перед курсантами стало первым публичным выступлением Дональда Трампа после того, как стало известно о его попытках повлиять на расследование против своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, пишет "ЕвроПравда".

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Как стало известно, в феврале президент США Дональд Трамп во время встречи с тогдашним директором ФБР Джеймсом Коми попросил прекратить расследование в отношении Флинна, что подтверждает докладная записка Коми