Лидер Приднестровья запретил въезд чиновникам из Евросоюза и США

Президент Приднестровья Игорь СМИРНОВ запретил въезд в республику чиновникам из Евросоюза и США.

Об этом РИА «Новости» сообщил сотрудник администрации приднестровского лидера.

По его словам, решение о запрете принято в качестве ответной меры на визовые ограничения в отношении ряда приднестровских чиновников.

16 февраля Совет министров Евросоюза продлил на 12 месяцев - до 27 февраля 2010 года действие «ограничительных мер» в отношении руководства Приднестровья. Визовые ограничения касаются 19 приднестровских персоналий, в том числе лидера Приднестровья И.СМИРНОВА и двоих его сыновей - главы таможенного комитета Владимира СМИРНОВА и лидера Патриотической партии Олега СМИРНОВА.

«Запрет на въезд касается исключительно чиновников Евросоюза и США и никоим образом не будет распространяться на граждан стран Европы и Америки», - отметил сотрудник администрации.

Накануне МИД Приднестровья распространил заявление, в котором назвал визовые ограничения для приднестровских чиновников попыткой давления со стороны Евросоюза и США.