Навальному провели операцию на правом глазу после атаки зеленкой (фото)
По его словам, зрение будет восстанавливаться несколько месяцев.
Глава Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный в своем инстаграме рассказал, что в Барселоне ему сделали операцию после ожога роговицы глаза.
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«Нет, мое лечение не заключалось в том, что меня били в правый глаз. Доктор в Барселоне (город этот оказался одним из центров европейской офтальмологии) сказал, что глаз мой починить попробует и вчера сделал операцию», - написал он.
Навальный также опубликовал фото после операции.
«Вот сейчас сняли с меня адскую повязку, но видон все равно специфический. Ну зато можно без всяких пиратских аксессуаров обходиться», - отметил глава ФБК.
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По его словам, зрение будет восстанавливаться несколько месяцев и пока что правым глазом он видит только первую строчку.
«На просьбу установить мне рентгеновское или инфракрасное зрение в больнице ответили категорическим отказом. Очередное проявление русофобии», - в шутку заметил оппозиционер.
Ранее близкие к оппозиционеру источники сообщили «Газете.Ru», что Алексей Навальный отправился на обследование в Барселону вместе с женой.
По словам одного из источников, он планирует вернуться как можно скорее и продолжить лечение в Москве.
Днем 27 апреля на Алексея Навального в очередной раз совершили нападение, облив зеленкой. В результате оппозиционер получил химический ожог глаза.
Сразу отвечаю на очевидный вопрос: нет, мое лечение не заключалось в том, что меня били в правый глаз. Доктор в Барселоне (город этот оказался одним из центров европейской офтальмологии) сказал, что глаз мой починить попробует и вчера сделал операцию. Вот сейчас сняли с меня адскую повязку, но видон все равно специфический. Ну зато можно без всяких пиратских аксессуаров обходиться. Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев. Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б). На просьбу установить мне рентгеновское или инфракрасное зрение в больнице ответили категорическим отказом. Очередное проявление русофобии. #глаз #правыйглаз #дваглаза #барселона #боярышник