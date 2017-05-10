Встреча Трампа и Лаврова в Белом доме будет проходить без участия прессы - СМИ

Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Белом доме будет проходить без участия прессы.

Как сообщает CNN, президент США должен встретиться сегодня с главой МИД РФ после увольнения Джеймса Коми с должности главы Федерального бюро расследований, проходящего на фоне разногласий о расследовании ФБР возможного российского вмешательства в прошлогодние американские президентские выборы.

Это будет первая встреча такого высокого уровня между новой Администрацией США и Москвой после инаугурации Трампа.

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Как сообщили в Белом доме, встреча начнется в 10:30 (17:30 по Киеву) в Овальном кабинете и будет закрыта для представителей средств массовой информации.

Как сообщал УНИАН, в Вашингтоне уже началась встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с Лавровым. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию в Украине, Сирии и двусторонние вопросы.