Приднестровье просит Россию, Украину и Беларусь признать ее независимость

Приднестровье просит Россию, Украину, Беларусь и Межпарламентскую ассамблею СНГ признать непризнанную республику в качестве суверенного независимого государства.

Такое обращение принял сегодня Верховный Совет Приднестровья в адрес парламентов этих государств, передает ИТАР-ТАСС.

"Обращаемся к депутатам Государственной думы, Верховной Рады Украины, Национальному собранию Республики Беларусь, Межпарламентской ассамблее СНГ с просьбой инициировать вопрос о признании Приднестровской Молдавской Республики суверенным независимым государством", - говорится в обращении. Оно принято по итогам прошедшего 19 сентября референдума, на котором 97% жителей Приднестровья высказались за независимость от Молдавии и сближение с Россией.

Как сообщал УНИАН, Украина заявила, что считает нелегитимным референдум в Приднестровье и не признает его результаты.