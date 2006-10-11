Приднестровье просит Россию, Украину и Беларусь признать ее независимость

20:01, 11 октября 2006
Мир
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Такое решение принял парламент

Приднестровье просит Россию, Украину, Беларусь и Межпарламентскую ассамблею СНГ признать непризнанную республику в качестве суверенного независимого государства.

Такое обращение принял сегодня Верховный Совет Приднестровья в адрес парламентов этих государств, передает ИТАР-ТАСС.

"Обращаемся к депутатам Государственной думы, Верховной Рады Украины, Национальному собранию Республики Беларусь, Межпарламентской ассамблее СНГ с просьбой инициировать вопрос о признании Приднестровской Молдавской Республики суверенным независимым государством", - говорится в обращении. Оно принято по итогам прошедшего 19 сентября референдума, на котором 97% жителей Приднестровья высказались за независимость от Молдавии и сближение с Россией.

Как сообщал УНИАН, Украина заявила, что считает нелегитимным референдум в Приднестровье и не признает его результаты.

 

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