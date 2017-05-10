Der Spiegel: Переворот сверху

Об этом пишет Вейт Медик в статье "Переворот сверху", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

За время президентства Дональда Трампа было много моментов, когда реальность казалась выдумкой сценариста. Изгнание Джеймса Коми – один из них. Во вторник, глава ФБР узнал по телевидению, что лишился своей работы. Затем президент отправил своего любимого телохранителя в штаб-квартиру ФБР, чтобы передать сообщение об увольнении. Но политические обстоятельства покажут, какие последствия будут у решения Трампа.

Потому что Дональд Трамп уволил не какого-нибудь директора ФБР. Он уволил Джеймса Коми, человека, который в течение нескольких месяцев расследует возможность того, что во время избирательной кампании окружение президента объединилось с Кремлем против Хиллари Клинтон. То есть, он избавляется от контролера, который не только слишком много знает о Трампе, но и как никто другой может быть опасен для его президентства.

И будто это недостаточно подозрительно, Трамп вдобавок распорядился, чтобы письмо об увольнении Коми написал министр юстиции Джефф Сешнс, который, вероятно, также имеет свои тайны в делах с Россией. Вряд ли можно злоупотреблять властью еще более нагло.

Просто истерия? Разве не расследование стало причиной увольнения? Действительно ли Коми должен заплатить за его поведение в деле с электронной почтой Хиллари Клинтон, как утверждает Трамп и его окружение? Это неправдоподобно, потому что за свое поведение республиканец еще в октябре получил похвалу, так же как министр юстиции. "Отважно" со стороны Коми принять решение и возобновить расследование в отношении Клинтон как раз перед выборами, сказал тогда Трамп. В январе на одном из мероприятий Трамп даже отправил Коми воздушный поцелуй.

Возможно, роковым для Коми стало то, что недавно в выступлении перед Сенатом он запутался в цифрах и вынужден был позже оправдываться за это? Тоже маловероятно, потому что ранее высокопоставленные чиновники уже совершали более серьезные ошибки и, во-вторых, Трамп поручил министру юстиции подготовить письмо об увольнении Коми еще до его выступления.

Остается только теория о том, что президент хочет защитить себя и свое окружение и назначить в ФБР человека, который как можно скорее отложит расследования в отношении связей с Россией. Это наивно, потому что в ФБР есть много людей, которые теперь сделают все, чтобы раскрыть возможные связи Трампа с Москвой.

Переворот Трампа – это скорее признак того, насколько серьезная сложилась для него ситуация. Дело о связях с Россией не только не исчезло, но и превратилось в довольно неприятную проблему. Экс-министр юстиции Салли Йейтс вновь сосредоточила внимание на вопросе о том, почему президент так долго удерживал на посту своего первого советника по национальной безопасности Майка Флинна, несмотря на предупреждения о том, что он предоставил неправдивые сведения о переговорах с послом России. Кроме того, стало известно, что ФБР в настоящее время также ведет расследование в отношении окружения Флинна. Теперь, можно сделать вывод, что это повлияло на решение Трампа.

США все еще правовое государство?

Нужно быть предельно осторожным с историческими сравнениями, но на данный момент трудно не думать о Ричарде Никсоне. Никсон – тогда под сильным давлением – в октябре 1973 года уволил Арчибальда Кокса, следователя по особо важным делам в Уотергейтском скандале, в который так глубоко был вовлечен сам президент. Увольнение стало началом конца Никсона. Трамп надеется, что, несмотря на свое решение, он останется. И это станет большим испытанием для Соединенных Штатов.

Трамп и его риторика уже давно стали бременем для независимости учреждений. Если республиканское большинство утвердит преемника Коми, который будет предан президенту, то под сомнением окажется не только эта независимость, но, возможно, и уверенность в верховенстве закона в Соединенных Штатах.

Но если найдется тот, кого одобрят и республиканцы, и демократы, и кто окажется вне всякого сомнения, то поставленная Трампом под угрозу система "сдержек и противовесов" возобновится. Но для этого необходимо назначить следователя по особо важным делам, который не зависел бы ни от одной из партий, и который бы прояснил дело о связях с Россией в мельчайших деталях. Следует найти такого.

А сам Трамп? В среду он встретится для обсуждения с министром иностранных дел Российской Федерации. Что снова возвращает нас к реальности и сценаристам.