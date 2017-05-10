Партии Макрона и Ле Пен готовятся к новым выборам во Франции

Уже на следующий день после победы на выборах новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон и представители его партии начали работу над парламентскими выборами.

Как передает Euronews, цель Макрона и его однопартийцев — получить большинство в парламенте.

Как заявил в понедельник генеральный секретарь партии Макрона “Вперед!” Ришар Ферран, внутри политической силы нужно ждать определенных изменений: “Созванный в этот день административный совет стал возможностью заложить первый фундамент парламентских выборов с целью создания президентского большинства. Во время этой встречи было решено, что движение “Вперед!” примет определенные изменения, чтобы увеличить свое присутствие в парламенте.”

К переменам готовится и “Национальный фронт” Марин Ле Пен, которая проиграла второй тур президентских выборов.

Партия, в частности, собирается сменить название.

Члены политической силы, как выглядит, крайне разочарованы тем, что Ле Пен не удалось набрать более 40% голосов, на что рассчитывали французские националисты.

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“Речь идет об изменениях в нашем движении, что учли бы изменения в электоральном измерении. Национальный фронт станет более эффективным орудием, что еще больше объединит людей и дальше увеличит число наших избирателей по сравнению со вчерашним днем”, – заявил Николя Бэй, генеральный секретарь “Национального фронта”.

Парламентские выборы во Франции пройдут в два тура — 11 и 18 июня.

Согласно опросам общественного мнения, политическая сила Макрона будет доминировать на них в пределах 24%. Однако три другие главные политические конкуренты партии “Вперед!” не намного отстают от лидера и могут помешать ему создать большинство.