В США от бывших советников Трампа требуют предоставить информацию о контактах с РФ

Комитет по разведке Сената США требует от помощников президента Дональда Трампа, которые работали с ним во время предвыборной кампании, предоставить данные о работе до и после президентских выборов, которые прошли в ноябре 2016 года. Об этом сообщили источники The Wall Street Journal.

Соответствующие уведомления были направлены бывшему главе предвыборного штаба Полу Манафорту, экс-помощникам Трампа Картеру Пейджу и Роджеру Стоуну, а также бывшему помощнику американского президента по национальной безопасности, генерал-лейтенанту в отставке Майклу Флинну.

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Также Манафорт, Пейдж, Стоун и Флинн должны в отдельном порядке явиться в комитет по разведке Палаты представителей конгресса США для того, чтобы ответить на вопросы следствия.

Издание отмечает, что такие требования властей США могут свидетельствовать об активизации расследования о возможном вмешательстве в президентские выборы в США России.

Как сообщал УНИАН ранее, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в своей первоначальной декларации скрыл платежи, полученные в 2015 году от российских компаний, в частности от телеканала RT, "Лаборатории Касперского" и авиакомпании "Волга-Днепр".