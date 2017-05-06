В США от бывших советников Трампа требуют предоставить информацию о контактах с РФ
Речь идет о Поле Манафорте, Картере Пейдже, Роджере Стоуне и Майкле Флинне.
Комитет по разведке Сената США требует от помощников президента Дональда Трампа, которые работали с ним во время предвыборной кампании, предоставить данные о работе до и после президентских выборов, которые прошли в ноябре 2016 года. Об этом сообщили источники The Wall Street Journal.
Соответствующие уведомления были направлены бывшему главе предвыборного штаба Полу Манафорту, экс-помощникам Трампа Картеру Пейджу и Роджеру Стоуну, а также бывшему помощнику американского президента по национальной безопасности, генерал-лейтенанту в отставке Майклу Флинну.
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Также Манафорт, Пейдж, Стоун и Флинн должны в отдельном порядке явиться в комитет по разведке Палаты представителей конгресса США для того, чтобы ответить на вопросы следствия.
Издание отмечает, что такие требования властей США могут свидетельствовать об активизации расследования о возможном вмешательстве в президентские выборы в США России.
Как сообщал УНИАН ранее, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в своей первоначальной декларации скрыл платежи, полученные в 2015 году от российских компаний, в частности от телеканала RT, "Лаборатории Касперского" и авиакомпании "Волга-Днепр".