В ЕС рассказали, сколько граждан Грузии уже воспользовались "безвизом"

Безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 10 тысяч граждан Грузии, начиная с конца марта.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, сообщает Грузия Online.

Он отметил, что приветствует полное вступление в силу процесса визовой либерализации.

"10 тысяч граждан Грузии уже воспользовались безвизовым режимом с Европой, и я уверен, что все это продолжится согласно нашим планам, чтобы мы увидели процесс визовой либерализации как предоставление человеку свободы путешествовать без каких-либо барьеров. Это открытость со стороны ЕС, это политика открытых дверей со стороны структур ЕС", - сказал Хан.

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"Очень важно постоянно развивать проведенные реформы. Это еще раз доказывает безвизовый режим и те реформы, которые были направлены на достижение этих серьезных целей", - добавил еврокомиссар.

Как известно, безвизовый режим между Грузией и ЕС вступил в силу 28 марта. Безвизовый режим для граждан Украины, как ожидается, заработает ориентировочно с 11 июня.