"Возвращение в европейскую колыбель": Порошенко спрогнозировал дату вступления в силу "безвиза"

Президент Украины Петр Порошенко ожидает вступления в силу безвизового режима для граждан Украины со стороны Европейского Союза 11 июня.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время посещения Главного центра связи, автоматизации и защиты информации Государственной пограничной службы Украины.

«Мы - Украина, ее народ, ее власть - получили безвизовый режим для поездок в Евросоюз. Сегодня мы можем отметить, что мы ждем 11 мая решения Совета ЕС, которое предоставляет Украине, каждому украинскому гражданину, имеющему биометрический паспорт, право безвизового пересечения (границы с ЕС)», - сказал он.

«Это чрезвычайно важное для нашей страны решение, это рубикон, когда мы переходим от «Российской империи» и возвращаемся в нашу европейскую колыбель. 11 июня это решение (о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС – УНИАН), стучу по дереву, должно вступить в силу - и украинцы смогут свободно путешествовать», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Европарламент 6 апреля поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

26 апреля Комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза (Coreper) поддержал предоставление Украине безвизового режима. Это решение еще должно быть утверждено Советом Евросоюза, заседание которого состоится 11 мая, с последующим подписанием в Европарламенте президентами ЕП и Совета ЕС.