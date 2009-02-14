По меньшей мере 25 человек погибли от ракетного удара США по Пакистану
11:09, 14 февраля 2009Мир
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Бомбардировали беспилотные самолеты
По меньшей мере 25 человек погибли сегодня в результате нового ракетного удара США по приграничным с Афганистаном районам Пакистана.
По поступающей информации, беспилотные самолеты американских ВВС подвергли бомбардировке места предполагаемого нахождения исламских экстремистов в районе Южный Вазиристан, передает ИТАР-ТАСС.
Ранее местные аналитики высказывали мнение, что в дальнейшем следует ожидать интенсификации подобных ударов по северо-западным районам Пакистана, поскольку администрация нового Президента США Барака ОБАМЫ намерена активизировать ход антитеррористической кампании в соседнем Афганистане.
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