По меньшей мере 25 человек погибли от ракетного удара США по Пакистану

По меньшей мере 25 человек погибли сегодня в результате нового ракетного удара США по приграничным с Афганистаном районам Пакистана.

По поступающей информации, беспилотные самолеты американских ВВС подвергли бомбардировке места предполагаемого нахождения исламских экстремистов в районе Южный Вазиристан, передает ИТАР-ТАСС.

Ранее местные аналитики высказывали мнение, что в дальнейшем следует ожидать интенсификации подобных ударов по северо-западным районам Пакистана, поскольку администрация нового Президента США Барака ОБАМЫ намерена активизировать ход антитеррористической кампании в соседнем Афганистане.