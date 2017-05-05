В Сирии повстанцы используют прицелы с электроникой, произведенной в России - СМИ

Боевики террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (сменила название на "Джабхат Фатх аль-Шам") используют прицелы ночного видения с электроникой российского производства. Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".

Исследуя оружие погибших боевиков в Сирии, военные специалисты обнаружили, что снайперы террористов используют приборы ночного видения третьего поколения.

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Такие приборы позволяют обнаруживать фигуру человека на расстоянии 400 м даже ненастной ночью. Их производят только в США и России. Законодательство обеих стран запрещает экспортировать эти приборы, оборудование могут предоставить в особых случаях дружественным странам после длительных согласований.

Однако когда специалисты разобрали оружие боевиков, они увидели новейшие приборы ночного видения именно российского производства.

"Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи (ЭОП), произведенные на российских предприятиях",— рассказал российскому изданию один из военно-технических специалистов.

Каким образом эти приборы попали в зону боевых действий в Сирии, неизвестно. По официальным данным, уголовных дел об утрате российскими военнослужащими военного имущества в виде прицелов не возбуждалось. По факту находок в Сирии уголовное дело пока также не возбуждено. По одной из версий, ЭОП могли попасть в Сирию через третьи страны, в которые приборы ночного видения или комплектующие для них из России поставляются официально.

По данным "Коммерсанта", именно от пули снайперов террористов в Сирии погибли, как минимум, четверо российских военнослужащих. Так, 3 мая подполковник российской армии, военный советник Алексей Бучельников погиб в Сирии от пули снайпера боевиков. Бучельников в составе группы российских военных проводил занятия по боевой подготовке личного состава сирийского артиллерийского подразделения, когда боевики начали обстрел.