"Утратили связь с реальностью": в России ответили на предложение примкнуть к коалиции против ИГИЛ

Глава МИД Британии Борис Джонсон утратил связь с реальностью, если призывает Москву присоединиться к борьбе с террористической организацией "Исламское государство", сообщает РБК со ссылкой на заявление главы международного комитета Совета РФ Константина Косачева.

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"Видимо, британскому министру не докладывают сводки из Сирии. Иначе он бы знал, что Россия единственная или одна из очень немногих стран мира, которые реально помогают этой стране справиться с террористической бедой... Так или иначе, воззвание повисает в воздухе и остается на совести самого министра, утратившего, судя по всему, связь с реальностью - во всяком случае, на Ближнем Востоке", - сказал Косачев.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в свою очередь подчеркнул, что не Россия должна присоединяться к западной коалиции в Сирии, а наоборот.

"Не думаю, что присоединение к западной коалиции, которая лишь имитирует борьбу с "Исламским государством", будет правильным выбором. Как говорил, правда, совсем по другому поводу киногерой Андрея Миронова в "Бриллиантовой руке", нет, уж лучше вы к нам", - написал сенатор на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России присоединиться к международной коалиции во главе с США, ведущей борьбу с "Исламским государством". В статье, опубликованной газетой The Telegraph, он подчеркнул, что у России еще есть время оказаться на правильной стороне.

В своей статье Джонсон также предупреждает президента Сирии Башара Асада, что США готовы к новым ударам. "Америка нанесла удар и может, конечно, сделать это снова", - пишет он. Жизненно важно, чтобы россияне понимали ужасающую природу режима, который они поддерживают, подчеркнул Джонсон.