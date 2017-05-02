Швейцарская разведка предупредила о риске терактов в Европе

Риск экстремистских атак в Швейцарии остается повышенным. В Европе следует ожидать дальнейших террористических нападений со стороны "Исламского государства" и ее симпатиков. К такому выводу пришла Разведывательная служба Конфедерации (Nachrichtendienst des Bundes) в своей ежегодной экспертизе по вопросам безопасности, обнародованной во вторник, 2 мая, как сообщает DW.

"Уровень террористической угрозы в Швейцарии остается повышенным", - цитирует отчет швейцарской разведки информагентство Reuters.

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Наибольшая опасность исходит от отдельных лиц и малых групп, которые радикализируются под влиянием "Исламского государства" и могут как организовывать атаки в Швейцарии, так и использовать эту страну как базу для организации нападений в других местах, говорится в документе. Швейцарская спецслужба идентифицировала более 500 связанных со Швейцарией интернет-пользователей, которые распространяют идеи "джихада" в соцсетях.

Очевидная угроза исходит и от радикалов, которые возвращаются из охваченных войной стран, таких как Сирия и Ирак, отмечают в разведке. Правда, в последнее время количество лиц, которые выезжают из Швейцарии в эти страны, уменьшилась.