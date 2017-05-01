Белый дом рассматривает возможность ужесточения наказания за клевету

Глава аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибус заявил, что cотрудники администрации президента рассматривают возможность ужесточения наказания за клевету. Об этом Прибус заявил в эфире телекомпании ABC, передает РБК.

Прибус заявил, что он устал от "круглосуточного тиражирования историй о контактах с Россией", а также выразил свое разочарование практикой СМИ ссылаться на анонимные источники. По его словам, СМИ должны быть "более ответственными" при публикации новостей.

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Прибус также сообщил, что сотрудники ФБР "его лично" неоднократно заверяли в том, что подобные материалы СМИ являются "полной чушью", что не мешало прессе вновь и вновь публиковать подобные сообщения. "Как это возможно? Круглосуточный кабельный канал излагает историю о разведке, которую разведывательное ведомство считает неправдой", - отметил он.

Сотрудник администрации отказался комментировать другие аспекты поправки, например, как именно будут исполняться новые изменения в законе или насколько кардинальными станут новые поправки, назвав их "другой историей".