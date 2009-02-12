Безработица в Польше превысила 10%

Количество безработных в Польше в январе текущего года, по сравнению с декабрем прошлого, возросла на 1% - до 1,63 миллиона человек, что составляет 10,5% трудоспособного населения страны. Об этом сообщило Министерство труда и социальной политики Польши.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным министерства, больше всего безработных зарегистрировано на северном востоке страны в Подляшском воеводстве и промышленном регионе в Лодзьском воеводстве.

Работу чаще всего теряли работники металлургических компаний и производителей автомобилей.

Министерство также сообщило, что в январе вдвое возросло количество людей, которые закрыли единоличную предпринимательскую деятельность.

Минтруда, которое раньше прогнозировало, что уровень безработицы не превысит 10%, теперь не исключает увеличения безработных даже до 12%.

Эксперты не исключают 13% безработицы в 2009 году в Польше.

Как сообщал УНИАН, Польша в ноябре прошлого года зарезервировала 1,85 млрд. дол. на борьбу с безработицей из-за экономического кризиса.

Последние годы Польша направляла на борьбу с безработицей, которая до вступления страны в Евросоюз в 2004 году составляла 20%, около 900 млн. долларов ежегодно.

Безработица стала резко быстро сокращаться за счет выезда поляков на работу в другие страны ЕС.

Из-за кризиса часть из около двух миллионов поляков, работавших за рубежом, потеряли работу и вернулись в Польшу.

Эксперты раньше прогнозировали рост безработицы в текущем году до 9,9%, по сравнению с 8,9% в прошлом.