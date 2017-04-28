Запад осудил штурм парламента в Македонии

ЕС, США, НАТО и несколько балканских стран осудили штурм парламента демонстрантами в Македонии, которые избили нескольких депутатов.

Как сообщает Радио Свобода, Зоран Заев, председатель большинства македонских законодателей, который покинул парламент в разгар штурма 27 апреля с окровавленным лицом, отказался в пятницу встречаться с президентом Македонии Джорге Ивановым, который призвал к безотлагательным переговорам во время эскалации политического кризиса, который в этой стране длится два года.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала последнее насилие «чрезвычайно волнующим и очень печальным».

«Мы всегда считаем насилие неприемлемым, особенно когда оно происходит во времена демократии, в парламенте», – сказала Могерини журналистам на Мальте перед неформальным саммитом ЕС.

Демонстранты, некоторые из которых были в масках, ворвались в парламент после того, как альянс социал-демократов и этнически албанских партий избрали спикером Талата Джафери, который является этническим албанцем.

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Трое депутатов от этнически албанских партий также получили травмы, среди них и Зиадин Села, лидер «Албанского альянса», которого доставили в отделение интенсивной терапии клиники в Скопье.

По сообщению МВД Македонии, в целом ранения получили 83 человека, среди которых 25 полицейских во время столкновений у здания парламента и на улицах.

Посольство США в Скопье также осудило насилие, отметив, что это противоречит демократии и является неприемлемым.

В МИД России зато отметили, что главной причиной политического кризиса в Македонии есть «откровенное вмешательство» во внутренние дела этой страны, но не предоставили конкретных свидетельств в поддержку этого заявления.

Протесты в Македонии продолжаются на протяжении двух последних месяцев. Правящая партия ВМРО-ДПМНЕ» на протяжении нескольких недель успешно препятствовала большинству в формировании нового правительства и избрания спикера парламента.

Протестующие называли героем президента Джорге Иванова за то, что он отказывался дать коалиции мандат на формирование нового правительства, хотя она и имеет большинство в парламенте.

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Талат Джафери является первым этническим албанцем, избранным спикером македонского парламента.

Около четверти жителей Македонии, где проживает 2,1 миллиона, являются этническими албанцами.

Македония едва избежала гражданской войны в 2001 году после бунтов вооруженных албанцев, требовавших больших прав.

Как сообщал УНИАН, в столице Македонии Скопье толпа демонстрантов ворвалась в здание парламента. В результате штурма пострадал лидер македонских социал-демократов и наиболее вероятный претендент на пост премьера Зоран Заев.

Протестующие выступают против избрания спикером парламента этнического албанца Талата Джафери. Около 200 человек проникли сначала в фойе здания, а потом и в зал заседаний. Полиция применила светошумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов и дать депутатам и политикам выйти из здания.