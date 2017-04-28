Глава МИД Британии призвал Россию и Китай повлиять на КНДР

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обратился к представителям России и Китая с призывом оказать влияние на руководство Северной Кореи, передает РИА «Новости».

«Соединенное Королевство призывает Россию и Китай, а также другие государства-члены использовать любое влияние, которым они располагают, чтобы сдержать Северную Корею и направить лидеров этого государства на путь мирного урегулирования», — сказал он.

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Данное заявление Джонсон сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США РексТиллерсон назвал вопросом времени возможность удара КНДР по США.