Глава МИД Британии призвал Россию и Китай повлиять на КНДР
19:25, 28 апреля 2017Мир
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Данное заявление Джонсон сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Борис Джонсон / REUTERS
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обратился к представителям России и Китая с призывом оказать влияние на руководство Северной Кореи, передает РИА «Новости».
«Соединенное Королевство призывает Россию и Китай, а также другие государства-члены использовать любое влияние, которым они располагают, чтобы сдержать Северную Корею и направить лидеров этого государства на путь мирного урегулирования», — сказал он.
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Данное заявление Джонсон сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Как сообщал УНИАН, госсекретарь США РексТиллерсон назвал вопросом времени возможность удара КНДР по США.
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