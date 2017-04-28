Парламент Черногории единогласно проголосовал за вступление в НАТО

Черногорский парламент (скупщина) в пятницу ратифицировал протокол о присоединении страны к НАТО. За это решение проголосовали 46 депутатов. Против вступления Черногории в альянс выступала РФ.

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Оппозиция бойкотировала заседание. Еще 35 не участвуют в работе парламента с октябре 2016 года, когда в стране прошли выборы, пишет Русская служба BBC.

Заседание, на котором рассматривался вопрос о вступлении Черногории в НАТО, проходило в здании скупщины не в Подгорице, а в древней столице страны Цетине.

Оппозиция, которая настаивает на референдуме по вопросу о присоединении к НАТО, во время заседания проводила акцию протеста. Ее организатором стала партия "Демократический фронт".

Оппозционеры заявили, что не признают ратификацию протокола о согласии на присоединении Черногории к НАТО, передает государственное телевидение.