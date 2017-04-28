Россия решила не поднимать со дна затонувший "Лиман"
Корабль 1970 года постройки лежит на грунте, на глубине около 90 м.
ВМФ России не будет заниматься подъемом затонувшего близ Турции корабля «Лиман», так как это нецелесообразно, передает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в российском ВМФ.
По его данным, корабль 1970 года постройки лежит на грунте, на глубине около 90 м.
«Лиман» имел довольно преклонный возраст. Мероприятия по его подъему, буксировке и восстановлению с учетом возраста судна и удаленности нецелесообразны», — отметил представитель ВМФ.
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Он добавил, что на корабле нет оборудования, представляющего какой-либо интерес.
«Все съемные устройства демонтированы, а элементы, не подлежащие демонтажу, гарантированно уничтожены экипажем до затопления корабля», — пояснил источник агентства.
Российский военный корабль «Лиман» затонул после столкновения с грузовым судном под флагом Того в проливе Босфор близ Турции. Турецкие спасатели спасли всех членов экипажа (78 человек), они вернулись в Россию на самолете.