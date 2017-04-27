Российский военный корабль затонул после столкновения с судном, которое перевозило овец

Российский военный корабль, который столкнулся с другим судном во время прохождения Босфора, ушел на дно после получения пробоины, пишет Daily Sabah.

Причиной аварии стал сильный туман.

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Издание сообщает, что судно, с которым столкнулся корабль Черноморского флота РФ, грузовое и перевозило скот. В частности, по данным издания, на борту было почти 9 тысяч овец из Румынии в Иорданию. 17 членов его экипажа не пострадали.

Как сообщал УНИАН ранее, сегодня у берегов Турции российский военный корабль столкнулся с другим судном. Российский корабль получил пробоину ниже ватерлинии.

СМИ сообщали, что 45 российских военных были спасены после столкновения, а еще 15 пропали без вести.

Позже стало известно, что все члены экипажа российского судна Черноморского флота РФ "Лиман", которое столкнулось с другим кораблем в Черном море, спасены.