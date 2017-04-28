В ПАСЕ готовы разработать правила импичмента президента

В Парламентской ассамблее Совета Европы готовы разработать новые правила подотчетности, в частности импичмента для тех, кто занимает выборные должности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, с соответствующим заявлением сегодня выступил Комитет правил процедуры, иммунитета и институциональных вопросов.

«Комитет с сожалением отмечает, что парламентская практика и традиции, которые в течение десятилетий регулировали и направляли действия членов Ассамблеи, в частности тех, которые обнимают выборные должности, больше не соблюдаются», - говорится в декларации.

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Комитет также указал, что отсутствие письменных правил и механизмов для того, чтобы Ассамблея могла обеспечить ответственность своих членов, которые занимают выборные должности – «например, процедуры импичмента или процедуры голосования недоверия, подрывает нормальное функционирование Ассамблеи».

«В связи с этим Комитет призывает Бюро Ассамблеи поручить ему подготовить доклад о признании принципа подотчетности и его реализации», - отмечается в декларации.

Как сообщал УНИАН, в марте президент ПАСЕ Педро Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ начали требовать его отставки.

Однако Аграмунт отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.

В то же время сегодня, 28 апреля, Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие президенту Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность в качестве президента ПАСЕ.