Аграмунт обещает в пятницу сообщить о своем статусе в ПАСЕ после визита в Сирию - Геращенко

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт, отставки которого требуют ряд депутатов, пообещал в пятницу, 28 апреля, выступить с заявлением о своем статусе по результатам слушаний на заседании ассамблеи насчет его поездки в Сирию. Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко написала в Facebook.

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«Начались слушания насчет поездки Аграмунта и его двоих коллег по ПАСЕ в Сирию. Он сказал, что в пятницу, по результатам слушаний, выступит с заявлением относительно своего статуса. Председатель юридического комитета, бельгийский депутат Детекс говорит, что посетил Сирию, потому что его страна страдает от миграционного кризиса. Также говорит, что был там как сенатор, а не член ПАСЕ», - написала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля на сессии ПАСЕ ряд депутатов призвали Аграмунта подать в отставку за его визит вместе с российской делегацией в Сирии.

В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился. Однако когда депутаты начали требовать его отставки, объявил перерыв, после чего в зал не вернулся.