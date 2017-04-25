Ле Пен заявила, что покинула пост главы "Национального фронта" на время выборов
Отставка Ле Пен является временной, "чтобы сконцентрироваться на своей президентской кампании".
Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, отойдет от руководства партией "Национальный фронт", чтобы сосредоточиться на втором туре президентских выборов, пишет Русская служба Би-Би-Си.
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"Сегодня вечером я решила уйти с постом президента "Национального фронта", - сказала кандидат в президенты в эфире телеканала France 2. Она объяснила это желанием быть "выше партийных интересов".
"Я всегда считала, - сказала Ле Пен, - что президент республики является президентом всех французов". "Теперь нужно переходить от слов к делу", - пояснила она.
"Мы можем победить. И мы победим", - резюмировала кандидат в президенты.
Как пишет The Independent, ее отставка является временной, "чтобы сконцентрироваться на своей президентской кампании". "Сегодня я больше не глава "Национального Фронта". Я кандидат в президенты", - заявила Ле Пен.
Ранее УНИАН сообщал, что во Франции обнародовали окончательные результаты первого тура президентских выборов, согласно которым лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон получил 24,01% голосов избирателей. На втором месте - лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая набрала 21,30% голосов.