Трамп раскритиковал агрессию Пхеньяна

Президент США Дональд Трамп критикует Северную Корею за «продолжение агрессии», называя действия Пхеньяна дестабилизирующими. Об этом от заявил во время телефонного разговора с президентом Китая Си Цзиньпином, сообщили 24 апреля в Белом доме, как передает "Радио свобода".

По информации американской стороны, в телефонном разговоре, состоявшемся накануне, лидеры согласились относительно угрозы, вызванной ядерной программой Пхеньяна, а также подтвердили готовность координировать усилия для денуклеризации Корейского полуострова.

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«Президент Трамп раскритиковал длительную агрессию Северной Кореи, подчеркнув, что действия Пхеньяна дестабилизируют Корейский полуостров», – говорится в заявлении Белого дома.

Разговор Трампа и Си состоялась в то время, когдаПхеньян угрожал потопить американский корабль, который участвует в совместных военных учениях с японскими эсминцами на западе Тихого океана.

Президент США Дональд Трамп направил Корейского полуострова американскую авианесущую группу кораблей во главе с авианосцем «Карл Винсон» в ответ на усиление напряженности через испытания Пхеньяном баллистических ракет.

23 апреля два японских эсминца присоединились к корабельной группе «Карла Винсона» для демонстрации солидарности.

На фоне напряжения отношений появилось сообщение о задержании Пхеньяном гражданина США, который пытался выехать из КНДР. В Северной Корее задержаны еще по меньшей мере двое американских граждан.