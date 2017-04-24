Президент ПАСЕ прервал заседание, когда ряд депутатов заявили о недоверии к нему
В ПАСЕ сложилась кризисная ситуация.
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт прервал пленарное заседание на 10 минут после того, как депутаты стали требовать от него ответить на вопрос, готов ли он к публичному обсуждению его визита в Сирию.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в ПАСЕ сложилась кризисная ситуация после того, как ряд депутатов стали требовать от Аграмунта сложить полномочия из-за недоверия к нему, которое возникло из-за поездки в Сирию.
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Президент ПАСЕ на это отреагировал, что сообщит о решении после обеда, вместе с тем ряд депутатов потребовали от него немедленного ответа, после чего Аграмунт, собственно, и прервал заседание.
Как сообщал УНИАН, сегодня Аграмунт заявил, что его поезда в Сирию была «ошибкой» и попросил за нее прощения.
«Эта поездка была ошибкой, и я это признаю, учитывая последствия. Я извиняюсь за эту ошибку. Это – первая ошибка, и она заключается в том, что я недооценил реакцию на визит в рядах ассамблеи», - сказал Аграмунт.
Несмотря на это, в ПАСЕ потребовали его отставки.
В марте президент ПАСЕ Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов.
Российская делегация в ПАСЕ находится под санкциями, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма.