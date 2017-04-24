Президент ПАСЕ прервал заседание, когда ряд депутатов заявили о недоверии к нему

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт прервал пленарное заседание на 10 минут после того, как депутаты стали требовать от него ответить на вопрос, готов ли он к публичному обсуждению его визита в Сирию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в ПАСЕ сложилась кризисная ситуация после того, как ряд депутатов стали требовать от Аграмунта сложить полномочия из-за недоверия к нему, которое возникло из-за поездки в Сирию.

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Президент ПАСЕ на это отреагировал, что сообщит о решении после обеда, вместе с тем ряд депутатов потребовали от него немедленного ответа, после чего Аграмунт, собственно, и прервал заседание.

Как сообщал УНИАН, сегодня Аграмунт заявил, что его поезда в Сирию была «ошибкой» и попросил за нее прощения.

«Эта поездка была ошибкой, и я это признаю, учитывая последствия. Я извиняюсь за эту ошибку. Это – первая ошибка, и она заключается в том, что я недооценил реакцию на визит в рядах ассамблеи», - сказал Аграмунт.

Несмотря на это, в ПАСЕ потребовали его отставки.

В марте президент ПАСЕ Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов.

Российская делегация в ПАСЕ находится под санкциями, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма.