Следствие по делу об убийстве Политковской определило три основные версии

Оперативно-следственная группа по делу об убийстве известной журналистки Анны Политковской рассматривает три основные версии происшедшего, пишет во вторник газета "Коммерсант".

По данным издания, в число основных версий убийства журналистки вошли: месть милиционеров, которые после публикаций Политковской оказались в тюрьме или в розыске, заговор противников Владимира Путина и премьера Чечни Рамзана Кадырова, а также месть бывших боевиков, перешедших на сторону федеральных сил.

Первая версия, пишет "Коммерсант", связывает убийство Политковской с делом нижневартовских милиционеров. В 2001 году журналистка выяснила, что милиционеры из Нижневартовска причастны к похищениям и убийствам мирных жителей в Чечне. После публикации ее материалов на милиционеров завели уголовное дело. Одного из них - Сергея Лапина (известного под радиопозывным Кадет) - в 2005 году приговорили к 11 годам тюремного заключения.

В пользу этой версии, пишет "Коммерсант", говорит то, что Сергей Лапин угрожал Политковской. По фактам угроз Нижневартовская прокуратура возбуждала уголовное дело. Несмотря на то, что Лапин находится в колонии, в розыск объявлены еще несколько нижневартовских милиционеров и у них была причина отомстить журналистке, считают следователи.

Второй версией, которую рассматривает следствие, по данным "Коммерсанта", является заговор противников президента России Владимира Путина и премьера Чечни Рамзана Кадырова. Убийство журналистки могло быть специально приурочено к дню рождения президента РФ, чтобы нанести удар по его авторитету, прежде всего, на Западе.

В рамках этой версии, сообщает "Коммерсант", упоминается имя Бориса Березовского. Известный предприниматель, к которому издание обратилось за комментариями, заявил: "Все плохое, что происходит в России, режим всегда списывает на своих врагов, и очень часто на меня". На причастность к преступлению проверяют также нескольких чеченцев, которые в последнее время конфликтовали с Кадыровым и были не заинтересованы в усилении его власти.

Последней основной версией, которую отрабатывает следствие, является причастность к убийству журналистки бывших чеченских боевиков, входящих ныне в силовые ведомства, подконтрольные Рамзану Кадырову. Премьер-министр Чечни и созданные им силовые структуры, напоминает следствие, постоянно фигурировали в разоблачительных статьях Анны Политковской.

Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома в субботу вечером. Убийцам, которых, по предварительным данным, было двое, с места преступления удалось скрыться. Их поиск пока не принес результатов. Оружие, из которого была застрелена журналистка, найдено недалеко от дома.

Лента.ру