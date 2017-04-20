Организация по запрещению химического оружия обвинила РФ в попытке сорвать расследование химатаки в Сирии

18:48, 20 апреля 2017
Мир
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В частности, Россия и Иран предлагали обновленное предложение по расследованию химатаки.

REUTERS

Британская делегация Организации по запрету химического оружия сообщила, что в ОЗХО большинством голосов отвергли обновленную предложение России и Ирана по расследованию химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун. Об этом говорится в Twitter делегации.

В сообщении отмечается, что предложение имело за цель подорвать работу миссии.

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«Исполнительный совет ОЗХО большинством голосов отверг российское и иранское предложение, которое пыталось подорвать работу миссии по установлению фактов», - говорится в тексте сообщения.

Как сообщал УНИАН ранее, нападение с вероятным применением химического оружия произошло утром 4 апреля в Идлибе. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии.

5 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате возможной химической атаки в городе Хан-Шейхун составило 72 человека, сотни пострадали.

В ответ на эту атаку США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря. Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.

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Теги: #химическая атака#расследование химической атаки