Теракт в метро Петербурга: ФСБ заявила, что заказчик установлен

Заказчик теракта в Санкт-Петербурге установлен. Об этом заявил Директор ФСБ Александр Бортников, передает "Дождь".

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«Заказчик организации террористического акта в Петербурга установлен», — сказал он. Подробностей он не уточнил.

В понедельник, 17 апреля, ФСБ сообщила о задержании предполагаемого организатора теракта в Петербурге. Им оказался «выходец из Центрально-азиатского региона» Аброр Азимов 1990 года рождения.

Накануне стало известно о задержании его старшего брата, Акрама Азимова 1988 года рождения. В ФСБ сообщили, что он был пособником при переправке денег, использованных при подготовке теракта.

Как сообщалось, З апреля в Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, жертвами которого стали 15 человек.

Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт".

По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, уроженец Киргизии. Следователи полагают, что Джалилов сначала спрятал замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а затем подорвался в вагоне. В рамках расследования теракта были задержаны восемь предполагаемых участников джихадистских ячеек.

Шесть из них находились в Санкт-Петербурге, двое - в Москве. Все задержанные - выходцы из Центральной Азии. Все восемь подозреваемых арестованы.