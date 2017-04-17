В России задержали одного из организаторов теракта в петербургском метро

В России в Одинцовском районе Московской области задержали одного из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"ФСБ в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 3 апреля в метрополитене города Санкт-Петербурга в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения", говорится в сообщении ЦОС.

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В тексте отмечается, что задержанный осуществил подготовку террориста-смертника Джалилова. В настоящее время Азимов доставлен для проведения следственных действий в Следственный комитет Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН ранее, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции «Сенная площадь» в направлении станции «Технологический институт» произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте. По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, погибли 14 человек, в больницах находятся 49 пострадавших.