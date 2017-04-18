Теперь очередь Франции беспокоиться о вмешательстве России в выборы - The New York Times

Ослабевающая, пораженная скандалом президентская кампания Франсуа Фийона – бывшего премьер-министра Франции, популярного в Кремле, но не среди французских избирателей – получила внезапный подъем в конце прошлого месяца после сообщений о его восстановлении в опросах общественного мнения, и теперь он возглавляет группу накануне голосования в это воскресенье.

Об этом пишет Эндрю Хиггинс в статье "Теперь очередь Франции беспокоиться о вмешательстве России в выборы", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

"Возвращение Фийона на первое место в опросах общественного мнения", - гласил смелый заголовок, противоречащий другим французским опросам, в которых бывший любимец упал на третье или даже четвертое место, когда боролся с обвинениями в коррупции.

Но лидерство Фийона в опросах существует только в мире альтернативных фактов, которые распространяет франкоязычная служба "Sputnik", финансируемая государством российская новостная служба с девизом "Говорим несказанное".

В течение нескольких недель "Sputnik" и новая франкоязычная служба RT, финансируемая Кремлем, публиковали сообщения, которые критики охарактеризовали как "Говорим неправду", но фанаты приветствовали их как глоток свежего воздуха.

Но в преддверии первого тура выборов во Франции, главный вопрос в том, кто именно стоит за тем, что кажется (особенно сторонниками Макрона) повторением вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах в прошлом году.

Вмешивается ли Москва тайно, как сообщали американские спецслужбы перед победой Дональда Трампа? Или просто пользуется сетью политиков, журналистов и других во Франции, разделяющих взгляды Кремля на политику в этой стране и многое другое?

Каким бы ни был ответ, шквал фальшивых новостей и хакерских атак на компьютеры кампании Макрона оставили у многих во Франции и Вашингтоне неуемное чувство дежавю.

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Все это выглядит настолько знакомым, что недавно сенатор Ричард М. Бёрр, республиканец Северной Каролины и председатель сенатского Комитета по разведке, сказал: "Я думаю, всем понятно, что россияне активно участвуют во французских выборах".

Пострадав от обвинений в том, что ее службы способствовали распространению фальшивых новостей во время избирательной кампании в Соединенных Штатах, компания Facebook объявила на прошлой неделе, что ее стремление избавиться от "подозрительной деятельности" привело к тому, что компания "приняла меры против более чем 30 000 поддельных аккаунтов" во Франции.

Однако, ясно и то, что Россия часто не столько вторгается, сколько просто усиливает существующие голоса, с которыми она согласна, в частности в отношении Сирии, угрозы американской власти и бесполезности экономических санкций в отношении Москвы.

Наталия Новикова, возглавляющая "Sputnik" в Париже, сказала, что хотя она и стремится представить российский взгляд на события, но ее деятельность сосредоточена не на Москве, а скорее на французской аудитории, которая хочет увидеть события "с другого ракурса".

Пожаловавшись на то, что Макрон и его сотрудники неоднократно игнорировали просьбы об интервью, она сказала, что "Sputnik" пытался представить все точки зрения и был несправедливо объявлен российским рупором.

"Есть много разных истин", - сказала Новикова. "Должен существовать плюрализм правды".

Сесиль Весье, профессор в Университете Ренн 2, изучает Россию, Советы и постсоветский период. Она сказала, что Кремль, опираясь на методы и контакты, разработанные в Советском Союзе, построил "громадную машину влияния" во Франции, направленную на продвижение его интересов, а также интересов его фаворитов.

Россия или, по крайней мере, ее государственные СМИ, поддерживают двух кандидатов во французской гонке. Один из них – Франсуа Фийон, который, будучи премьер-министром с 2007 по 2012 год, завязал дружбу с Владимиром Путиным, который, по слухам, отправил французскому политику бутылку вина после смерти его матери.

Среди обвинений в махинациях с финансами, ударивших по кампании Фийона, также есть обвинения в получении 50 000 долларов от ливанского бизнесмена в обмен на организацию встречи с Путиным.

Кремль отклонил сообщения как "фальшивые новости".

В последнее время рейтинг Фийона существенно снизился. В опросах общественного мнения по-прежнему лидирует Макрон, но гонка сейчас достаточно напряженная, так что окончательный результат, как и результаты референдума по "брекситу" и президентских выборов в Америке, могут не оправдать прогнозы социологов.

Другим фаворитом России является Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии "Национальный фронт", которая в прошлом месяце ездила в Москву на встречу с Путиным, которым она искренне восхищается. Ее партия, традиционно враждебно настроенная к Соединенным Штатам и Европейскому Союзу, получила миллионы долларов в виде кредитов от российских банков.

С другой стороны, Макрон – наиболее проевропейский кандидат в гонке, а Россия изо всех сил пыталась подорвать и разделить ЕС.

В Америке отношение к Москве, сформировавшееся во времена холодной войны, часто сводит на нет усилия России по налаживанию связей с общественностью. Но во Франции есть множество лиц и организаций, которые поддерживают взгляды, отражающие мнение России, и ее предпочтения на французских выборах.

"Машина влияния России", - говорит профессор Весье, в значительной степени питается "парадоксом в сердце нашего политического дискурса: восхищением Соединенными Штатами и постоянным отрицанием этого, что обеспечивает абсолютно благодатную почву для русских".

Антиамериканизм во Франции просочился глубоко и среди центральных правых, поощряя увлечение некоторых политиков Россией и Путиным, которые предоставили российским информационным агентствам во Франции самых громких пророссийских и анти-макроновских представителей.

Один из них – Николя Дуик, член парламента, секретарь группы дружбы Франция-Россия и член правления ассоциации Франко-российский диалог, организации, переполненной ключевыми фигурами французского истеблишмента и возглавляемой старым политическим союзником Путина.

Именно Дуик в феврале сказал "Sputnik", что Макрон скрытый гомосексуалист, поддерживаемый "очень богатым гей-лобби". Заявление вызвало бурю в социальных сетях, и на короткое время заставило Макрона защищаться.

Однако, фурор быстро иссяк, после того как обвинение было высмеяно кандидатом и ведущими СМИ как очевидное упражнение в темном российском искусстве "компромата" (использовании компрометирующей информации для позора или создания препятствий).

Дуик также внес вклад в статью "Sputnik", в которой высмеивал Макрона, бывшего инвестиционного банкира, называя его "агентом США, лоббирующим интересы банков".

В одном из интервью Дуик повторил свое утверждение о том, что Макрон ведет тайную двойную жизнь и высмеивал утверждения о вмешательстве России, называя их фантазиями, вызванными паранойей из Америки.

"Я обучался, чтобы стать психиатром, я знаю, как выглядит паранойя", - сказал он.

Русские "достаточно умны, чтобы понимать, что их влияние на французских избирателей равно нулю", - добавил он. "Большинство людей даже не знают, что такое "Sputnik".

Действительно, мало кто читает или смотрит российские новости на французском языке, но то, что говорят эти агентства, позже оказывается в социальных сетях. После этого, российский источник часто удаляют, позволяя сырому компромату просачиваться через блоги, Twitter и то, что сторонники Макрона называют "фашисферой" анти-номенклатурных и часто крайне правых сайтов.

"Американский феномен повторяется здесь, во Франции", - сказал Пьер Аски, основатель либерального новостного сайта Rue89. "Большая часть населения отказалась от основных СМИ и получает информацию из параллельных источников. Это мир, в котором заняли свое место "Sputnik" и RT".

Сообщения агентства "Sputnik" о подъеме Фийона в опросах общественного мнения основывались на исследованиях московской компании, занимающейся изучением социальных сетей. Их распространяли в Интернете, но ажиотажа не было – частично из-за быстрой реакции французских органов контроля, которые отслеживают заявления об опросах.

Используя информацию той же московской компании, в пятницу "Sputnik" вновь объявил "Фийона фаворитом в президентской гонке", но на этот раз они уточнили, что это утверждение не основано на данных опросов.

Мунир Махджуби, один из глав кампании Макрона, сказал, что основные цели финансируемых государством российских СМИ – распространение хаоса и неопределенности, подрыв кандидатуры Макрона, отвлечение внимания от юридических проблем Фийона.

Один из ярких примеров: в феврале, ссылаясь на, по их словам, интервью основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа газете "Известия", "Sputnik" и RT сообщили, что у WikiLeaks есть "интересная информация" о Макроне, и они готовятся опубликовать ее.

"Ассанж подольет масла в огонь французской избирательной кампании", - сообщили RT.

Но представитель WikiLeaks сказал, что Ассанж никогда не давал такого интервью и просто отправил короткое письмо, отвечая на вопрос корреспондента "Известий".

Еще более смутными остаются тысячи кибер-ударов по веб-сайту кампании Макрона и сотни попыток получить доступ к учетным записям электронной почты с помощью так называемых фишинговых атак. Та же тактика была использована для получения доступа к серверам Национального комитета Демократической партии в прошлом году.

Тем не менее, французский журналист Дамьен Банкал, учредитель и управляющий сайтом Zataz, который занимается цифровой безопасностью, сказал, что приписывание такой деятельности России – это дикое предположение. Компьютерная система кампании Макрона "как швейцарский сыр", - сказал он, открытый для атаки не только России, но и "любого 15-летнего с компьютером".

Тем не менее, правительство серьезно восприняло опасность, когда министр иностранных дел Жан-Марк Айро предупредил Москву о том, что "такое вмешательство во французскую политическую жизнь неприемлемо", и французский эквивалент Совета национальной безопасности в Вашингтоне провел специальное заседание для обсуждения киберугроз.

Франсуа Эйсбур из Фонда стратегических исследований в Париже выразил сомнение в том, что любые российские усилия, независимо от их характера, окажут значительное влияние на выборы. Хотя временами их высококвалифицированным специалистам удается посеять ложную информацию и путаницу, но "они часто разоблачают сами себя, пытаясь сжечь дотла [чужой] дом", - сказал он.