"Спровоцировать ненависть" не удалось: задержаны организаторы акций протеста против референдума Эрдогана

В Стамбуле полиция задержала 19 человек, обвиняемых в организации незаконных акций протеста. Задержанные планировали выступить против итогов конституционного референдума в Турции, передает издание Yeni Safak.

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Задержанные собирали своих сторонников на акции протеста с помощью социальных сетей, заявили в полиции. Их акции, по мнению правоохранительных органов, должны были «провоцировать ненависть» и могли привести к возникновению уличных беспорядков, пишет РБК.

На следующий день после референдума, прошедшего 16 апреля, в Турции прошли акции протеста граждан, недовольны его официальными итогами. Политическая оппозиция в Турции также потребовала отменить итоги референдума из-за вероятных нарушений в ходе его проведения, в которых были обвинены власти страны. О допущенных в ходе голосования нарушениях также заявили международные наблюдатели.