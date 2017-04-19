Ожидаемые досрочные выборы в Британии: Тереза Мэй отказалась участвовать в теледебатах

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не будет участвовать в теледебатах перед досрочными выборами 8 июня, чем вызвала жесткую критику своих политических оппонентов. В интервью ВВС глава правительства сказала, что не будет участвовать в предвыборных теледебатах, поскольку "предпочитает общение с избирателями".

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В ответ лидер лейбористов Джереми Корбин обвинил Мэй в уклонении от открытого телевизионного сражения, а либеральные демократы призвали телевизионщиков выставить пустое кресло вместо Терезы Мэй.

По информации издания, нежелание Мэй участвовать в теледебатах Корбин назвал странным, призвав ее изменить решение, тем самым показав свое лидерство.

"Давайте проведем дебаты. Это то, в чем нуждается демократия, и то, чего заслуживают британцы", - сказал Корбин.

Лидер либеральных демократов Тим Фаррон добавил: "Попытка премьер-министра уклониться от критики показывает, что она с пренебрежением относится к публике. Британцы заслуживают того, чтобы увидеть, как потенциальные лидеры говорят о будущем нашей страны ".

Корпорация ВВС тем временем заявила, что пока рано говорить о том, будет ли она участвовать в конкурсе на право трансляции предвыборных теледебатов.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросит парламент объявить досрочные выборы 8 июня - на три года раньше срока. Мэй в прошлом исключала возможность досрочных выборов до 2020 года. При этом она пообещала сильное и стабильное лидерство в случае победы.

Ожидается, что в среду парламентарии поддержат инициативу премьера, проголосовав за досрочные выборы.