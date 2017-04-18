В Средиземном море спасавшее беженцев судно потерпело бедствие

За три дня корабли благотворительных организаций подняли на борт в Средиземном море 6 тыс. беженцев.

Как передает DW, судно Iuventa, принадлежащее частной немецкой организации "Jugend rettet" ("Молодежь спасает"), приняло на борт столько беженцев, что потеряло управление и послало сигнал о бедствии. В понедельник, 17 апреля, к Iuventa подошел танкер, защищающий перегруженное судно от волн и ветра. На Iuventa сейчас ожидают прибытие судна из Мальты, которое примет на борт беженцев и доставит их на берег.

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Капитан Iuventa Кай Кальтегертнер заявил о беспрецедентном потоке беженцев на плохо оборудованных лодках. По его словам, порой на борту небольшого судна находилось 700 человек. Он сообщил и о случаях гибели людей в море.

Корабль немецкого военно-морского флота доставил в понедельник на итальянский берег 1181 спасенного в море беженца. Прибытие еще почти 1300 человек ожидается в итальянской Мессине на Сицилии. Между тем правозащитники требуют от Европейского агентства по охране внешних границ Frontex усилить взаимодействие с благотворительными организациями, спасающими беженцев в Средиземном море.

"Где были корабли Frontex, когда судну некоммерческой организации требовалась помощь, чтобы спасти тысячи жизней? Где был Евросоюз?" - написала в Twitter организация "Врачи без границ".