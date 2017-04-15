В Средиземном море спасли около двух тысяч мигрантов

В Средиземном море после крушения лодок были спасены около двух тысяч мигрантов, сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану Италии.

Отмечается, что для спасения всех потерпевших крушение потребовалось 19 спасательных операций.

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По предварительным данным, один человек погиб.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря гуманитарные группы, итальянская береговая охрана и военно-морские корабли спасли более 1100 людей в Средиземном море.