В ночном клубе Лондона произошла утечка токсичного вещества, есть пострадавшие
В ночном клубе находилось 600 человек.
12 человек получили ожоги в результате воздействия неустановленного токсического вещества в ночном клубе в Далстоне на северо-востоке Лондона. Как передает русская служба Би-Би-Си, звонок в полицию поступил примерно в 01.10 ночи.
На место происшествия выехали несколько бригад скорой помощи и спасатели.Сотни посетителей клуба на Сидворт-стрит были эвакуированы.
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По словам полицейских, десяти пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, после чего они были доставлены в больницу с небольшими ожогами.
Еще двое самостоятельно обратились в отделение неотложной помощи. Их травмы не несут опасности для жизни.
На момент эвакуации в ночном клубе находилось около 600 человек.
Ведется расследование, пока никто не арестован, сообщили в Скотленд-ярде.