Оппозиция Турции намерена оспорить результаты референдума

10:30, 17 апреля 2017
Мир
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Оппозиция ссылается на нарушения в избирательном процессе.

Иллюстрация / REUTERS

Главная оппозиционная партия Турции заявила, что будет оспаривать результаты референдума в стране после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган выиграл голосование. Об этом сообщает ВВС.

Республиканская народная партия ставит под сомнение легитимность результата, ссылаясь на нарушения в избирательном процессе. Партия требует пересчета 60% голосов.

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Как сообщалось, изменения в турецкой конституции, которые существенно расширяют полномочия президента страны, поддержали чуть более 51% проголосовавших. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.

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Теги: #Турция#Эрдоган#референдум#оппозиция#голосование