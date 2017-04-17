Оппозиция Турции намерена оспорить результаты референдума

Главная оппозиционная партия Турции заявила, что будет оспаривать результаты референдума в стране после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган выиграл голосование. Об этом сообщает ВВС.

Республиканская народная партия ставит под сомнение легитимность результата, ссылаясь на нарушения в избирательном процессе. Партия требует пересчета 60% голосов.

Читайте такжеЖители Стамбула били в кастрюли, протестуя против итогов референдума

Как сообщалось, изменения в турецкой конституции, которые существенно расширяют полномочия президента страны, поддержали чуть более 51% проголосовавших. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.