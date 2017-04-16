В Лондоне требуют лишить жену Асада британского гражданства - СМИ

Члены парламента Великобритании обратились в МВД страны с требованием лишить супругу президента Сирии Башара Асада Асму британского гражданства, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Sunday Times.

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"Несколько парламентариев, а также проживающих в стране сирийцев обратились с таким прошением в субботу", - говорится в сообщении.

Асма Асад родилась в Лондоне и обладает как сирийским, так и британским паспортами. Как отмечает издание, наличие второго гражданства дает властям страны право лишить супругу сирийского лидера подданства Соединенного Королевства.

Член парламента Великобритании Надим Захави заявил, что супруга Асада является частью пропагандистской машины, которая совершает военные преступления, и призвал влиять на Асада любыми способами, в том числе посредством его жены.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 погибших в результате химатаки в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Авиаудар был нанесен военными Асада, которые упорно не признают свою вину и обвиняют во всем самих повстанцев.

Также в армии Асада заявили, что "сирийские войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов", а весь химический арсенал страны якобы был вывезен из страны под контролем ОЗХО.