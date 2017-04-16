Неудачный запуск ракеты в КНДР: Трамп ситуацию не комментирует, вице-президент США отправился в Сеул
04:23, 16 апреля 2017Мир
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Трамп не комментирует неудачный запуск ракеты КНДР.
В КНДР - очередной неудачный запуск ракеты / REUTERS
Президенту США Дональду Трампу и его военной команде доложили о неудачном запуске ракеты КНДР. Об этом сообщил министр обороны США Джейм Маттис, передает Reuters.
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Он сказал, что Трамп не комментирует этот вопрос. В свою очередь вице-президент США Майк Пенс отправился в Сеул, как только узнал о ракетном пуске в КНДР. Отмечается, что Пенс пообщался с президентом США на эту тему.
Как сообщал УНИАН, КНДР попыталась провести в воскресенье очередное испытание ракеты, но ее запуск оказался неудачным. Американские военные сообщили, что ракета взорвалась еще на старте.
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