В одном штате США впервые за 10 лет собираются провести сразу семь казней – СМИ

В американском штате Арканзас в течение 11 дней - с 17 по 27 апреля - собираются казнить семерых мужчин, приговоренных к смертной казни.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Причина такой спешки - то, что в конце месяца истекает срок годности мидазолама - лекарственного средства, которое используется в процессе исполнения смертной казни путем ядовитой инъекции, пояснил губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

Первые казни запланированы на Пасхальный понедельник, 17 апреля. Этот день не является государственным выходным в США.

В течение последних десяти лет в Арканзасе не казнили осужденных. Семерым мужчинам выносили смертные приговоры в период 1990-2000 гг. в связи с убийствами, грабежами и изнасилованиями. Адвокаты одного из осужденных, которого должны казнить 17 апреля, требуют отложить исполнение приговора, пока дело не закончит рассматривать Верховный суд США. Они добиваются назначения дополнительной психиатрической экспертизы для своего подзащитного.

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Мидазолам - одно из лекарственных средств, которые используют в процессе исполнения смертного приговора для того, чтобы осужденные падали в обморок. В США использование этого препарата считается противоречивым после того, как в апреле 2014 года приговоренный к смертной казни Клейтон Локетт более 40 минут оставался в сознании после инъекции мидазолама и умер мучительной смертью. Европейские производители мидазолама отказываются поставлять в Соединенные Штаты дополнительные партии препарата. Имеющиеся запасы скоро закончатся, поэтому в Арканзасе и спешат выполнить смертные приговоры.

Правозащитники призвали власти Арканзаса приостановить исполнение смертных приговоров. Глава американского отделения международной правозащитной организации Amnesty International (AI) Эрика Гевара Розас раскритиковала решение властей Арканзаса. По ее мнению, речь идет о "конвейере смерти, который вот-вот включат".

Правозащитница указала на то, что с юридической точки зрения исполнение смертной казни в случае этих осужденных является крайне сомнительным. По информации представительницы AI, двое из семерых осужденных имеют психические расстройства и не должны быть казнены.