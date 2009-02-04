Страны ЕврАзЭС соберут 10 млрд. долл. в антикризисный фонд

Страны ЕврАзЭС решили создать антикризисный фонд в размере 10 млрд. долларов.

Как сообщает радио “Свобода”, об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО после встречи лидеров Беларуси, Казахстана, Киргизстана, России и Таджикистана, которые формируют Евразийское экономическое содружество.

По словам А.ЛУКАШЕНКО, Россия планирует вложить в фонд 7,5 млрд. долларов, Казахстан – 1 млрд. Другие страны определятся со своими взносами в течение месяца, и через три месяца фонд будет сформирован.

По его словам, средства из фонда будут выделяться странам-участницам содружества в случае возникновения кризисных ситуаций, связанных с социальными и экономическими проблемами.