Трамп не настаивает на отставке Асада

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом не настаивает на отставке президента Башара Асада для того, чтобы в Сирии наступил мир. Об этом Трамп сказал в интервью The Wall Street Journal, пишет abcnews.

«Должны ли мы будем настаивать на этом? Нет. Но я думаю, что это произойдет в определенный момент», - сказал Трамп.

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Трамп отметил, что не стал бы называть невозможным мир в Сирии с сохранением на посту президента Башара Асада.

«Я думаю, что это трудно представить. Я бы не использовать слово невозможно. Я думаю, что слово невозможно не правильное. Но это, кажется, не было бы на хорошим стартом», - сказал Трамп.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин в Сирии поддерживает "животное", говоря о Башара Асада. При этом у США нет планов начинать военную операцию в Сирии, заверил Трамп.

"Думаю, это очень плохо для России, это очень плохо для человечества, это очень плохо для этого мира. Когда сбрасываются химические или бочковые бомбы... прямо в центр группы людей... Это (сделала - УНИАН.) животное", - сказал Трамп о Асада.

Однако, потом Трамп заявил, что Вашингтон не планирует значительное расширение своего участия в военном конфликте в Сирии. «Мы не пойдем в Сирию», — сказал Трамп, не уточнив, какие именно действия Соединенные Штаты не намерены применять в Сирии.

При этом американский президент прокомментировал нанесен по его приказу авиаудар ракетами «Томагавк» по аэродрома Шайрат в сирийской провинции Хомс.