В КНДР призвали иностранных журналистов быть готовыми к "большому" событию

07:23, 13 апреля 2017
Мир
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В настоящий момент в стране находятся около 200 журналистов.

REUTERS

Власти Северной Кореи призвали иностранных журналистов, находящихся в стране, быть готовыми к "большому и важному событию" в четверг, сообщает Reuters.

В настоящий момент в стране находятся около 200 журналистов из других государств.

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По данным агентства, власти страны не стали раскрывать детали.

Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея заявила о готовности к войне после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова.

Также КНДР предупредила о "катастрофических последствиях" в ответ на любые дальнейшие провокации со стороны США после отправки в воды полуострова боевой группы.

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Теги: #КНДР