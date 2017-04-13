В КНДР призвали иностранных журналистов быть готовыми к "большому" событию
07:23, 13 апреля 2017Мир
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В настоящий момент в стране находятся около 200 журналистов.
Иллюстрация / REUTERS
Власти Северной Кореи призвали иностранных журналистов, находящихся в стране, быть готовыми к "большому и важному событию" в четверг, сообщает Reuters.
В настоящий момент в стране находятся около 200 журналистов из других государств.
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По данным агентства, власти страны не стали раскрывать детали.
Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея заявила о готовности к войне после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова.
Также КНДР предупредила о "катастрофических последствиях" в ответ на любые дальнейшие провокации со стороны США после отправки в воды полуострова боевой группы.
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