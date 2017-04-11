Аналитики Бундесвера предупреждают о новом ядерном испытании - Der Spiegel

Об этом пишет Маттиас Гебауэр в статье "Аналитики Бундесвера предупреждают о новом ядерном испытании", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Военные эксперты бундесвера опасаются дальнейшего ухудшения в конфликте с Северной Кореей. В конфиденциальном анализе для министра обороны Урсулы фон дер Ляйен и высокопоставленных чиновников министерства, отдел военной разведки предупреждает, что Ким Чен Ын, вероятно, скоро снова проведет ядерное испытание. Этим он хочет снова разозлить Соединенные Штаты.

Анализ, который предоставляет министру оценки разведки, был составлен после недавнего испытания ракеты режимом 5 апреля. Согласно отчету, с помощью испытания баллистической ракеты "Bukgeukseong-2" перед встречей лидеров США и Китая, изолированный диктатор стремился подорвать совместные действия двух стран в отношении Пхеньяна.

В конце конфиденциального отчета, составлен мрачный прогноз. Если следовать логике северокорейской спирали эскалации, "в ближайшем будущем следует ожидать дальнейших провокаций – возможно новое испытание ядерного оружия". Дату такого испытания, которое заставляет беспокоиться весь мир, и особенно, США, не назвали.

Конечно, предупреждение может быть абстрактным. Тем не менее, оно показывает, как встревожены аналитики, когда речь идет о Северной Корее. Ее диктатор непредсказуем, и сама его система сложна для понимания разведки. Тем не менее, до сих пор на давление он реагировал последующими провокациями, а не дипломатическими сигналами.

Следовательно, можно ожидать ядерного испытания, возможно, даже в день основания последнего коммунистического бастиона в мире в середине апреля.

В последний раз Северная Корея проводила подземные испытания ядерных боеголовок в сентябре 2016 года. Позже режим говорил о недавно разработанной боеголовке и праздновал это в государственных средствах массовой информации. Для США разработка боеголовок и новых ракет представляет угрозу. Даже сейчас, разрабатывается сценарий, согласно которому оружие диктатора, после очередного успешного испытания, сможет достичь Северной Америки.

В последние дни Вашингтон ужесточил тон в отношении режима. После испытания ракеты, госсекретарь США Рекс Тиллерсон многозначительно сказал, что о Северной Корее уже достаточно говорили. Довольно многие восприняли это как объявление эскалации, вплоть до военного удара со стороны США. Вскоре после этого, президент удивил всех своими действиями в Сирии.

За словами последовали и первые действия в отношении Северной Кореи. В ночь на воскресенье, Пентагон отдал приказ об отправке группы авианосцев в направлении Корейского полуострова. В нее вошли главный корабль ВМС США "Карл Винсон", эскадрилья истребителей, два эсминца с управляемыми ракетами и крейсер. Вместо учений в Австралии, армада взяла курс из Сингапура в Тихий океан.

В случае ядерного испытания, президент Трамп, который продемонстрировал свою вспыльчивость на примере атак в Сирии, окажется под огромным давлением. После встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, Белый дом сообщил, что вариант упреждающего удара по Северной Корее не исключен. Консультант по безопасности Герберт Рэймонд МакМастер назвал отправку кораблей мерой предосторожности, чтобы реагировать на любую ситуацию.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон еще раз подтвердил цель США в утренней программе в выходные. "Когда дело касается Северной Кореи, наша позиция всегда была предельно ясна", - сказал бывший исполнительный директор, "мы хотим Корейский полуостров без ядерного оружия".