Израиль временно закрыл границу с Египтом

Власти Израиля 10 апреля приняли решение временно закрыть границу с Египтом из-за угрозы терактов. Об этом сообщает republic со ссылкой на The Jerusalem Post.

Основной пограничный переход «Таба» на израильско-египетской границе будет перекрыт минимум до конца праздника Песах, который будет продолжаться до 18 апреля, указывает «Гаарец».

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Также израильские власти призвали граждан страны, находящихся на Синайском полуострове, вернуться домой в самое ближайшее время.

В израильском правительстве отметили возросшую за последние месяцы активность террористов, связанных с «Исламским государством».

Как сообщал УНИАН, 9 апреля прогремели взрывы в коптских церквях в египетских городах Танта и Александрия, в результате чего погибли более 40 человек.

По данным Министерства здравоохранения Египта, по меньшей мере 78 человек травмированы в результате взрыва в Танте и еще 35 - в результате взрыва в Александрии.

По предварительным данным, взрывы устроили смертники. Власти Египта назвали произошедшее терактом.