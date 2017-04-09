Взрыв в Египте: количество жертв увеличилось, украинцев среди пострадавших нет

Граждан Украины среди пострадавших в результате сегодняшних взрывов в Египте нет. Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Египте Геннадий Латий в эфире телеканала "112 Украина".

"По состоянию на сейчас информации о пострадавших иностранцах нет... Мы сейчас даем информацию, что украинцев среди пострадавших нет", - отметил Латий.

В то же время СМИ сообщают, что количество погибших во время взрыва бомбы достигло 21, более 50 человек ранены. Об этом сообщило государственное телевидение, передает Reuters.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв в храме. Взрыв произошел в переполненном храме, где православные праздновали Вербное воскресенье.

В Египте проживает около 9 млн коптских христиан, и раньше были нападения на них групп, связанных с "Исламским государством".

Как сообщал УНИАН, сегодня в египетском городе Танта раздались два взрыва. Первый из них произошел на площади перед коптским храмом Мар-Гиргис. По данным СМИ, погибли по меньшей мере 16 человек.

Второй взрыв произошел возле тренировочного центра МВД. Информация о погибших там еще не поступала.