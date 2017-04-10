Теракт в Стокгольме: в полиции рассказали о связях подозреваемого с ИГ - СМИ

Подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов действовал по приказу, отданному представителями террористической группировки «Исламское государство», сообщает Дождь со ссылкой на Aftonbladet.

По информации источников издания, Акилов на допросе заявил, что "бомбардировки в Сирии должны быть прекращены".

Читайте такжеВ Норвегии проверят возможную связь задержанного россиянина с террористом из Стокгольма

"Мы знаем, что он симпатизировал экстремистским группировкам, в том числе ИГ", - заявил начальник Управления полиции Швеции Йонас Хайзинг.

По его словам, в грузовике, которым управлял Акилов, были обнаружены различные химические, горючие и поражающие элементы, которые могли быть использованы для изготовления взрывного устройства.

Как сообщал УНИАН, гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который подозревается в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля, в ходе допроса дал признательные показания.

Напомним, в Стокгольме 7 апреля на одной из самых оживленных пешеходных улиц Дроттнингатан грузовой автомобиль протаранил толпу людей. Погибло четыре человека, 15 получили ранения.