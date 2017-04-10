Теракт в Стокгольме: в полиции рассказали о связях подозреваемого с ИГ - СМИ
В грузовике, которым управлял Акилов, были обнаружены различные элементы, которые могли быть использованы для изготовления взрывного устройства.
Подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов действовал по приказу, отданному представителями террористической группировки «Исламское государство», сообщает Дождь со ссылкой на Aftonbladet.
По информации источников издания, Акилов на допросе заявил, что "бомбардировки в Сирии должны быть прекращены".
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"Мы знаем, что он симпатизировал экстремистским группировкам, в том числе ИГ", - заявил начальник Управления полиции Швеции Йонас Хайзинг.
По его словам, в грузовике, которым управлял Акилов, были обнаружены различные химические, горючие и поражающие элементы, которые могли быть использованы для изготовления взрывного устройства.
Как сообщал УНИАН, гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который подозревается в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля, в ходе допроса дал признательные показания.
Напомним, в Стокгольме 7 апреля на одной из самых оживленных пешеходных улиц Дроттнингатан грузовой автомобиль протаранил толпу людей. Погибло четыре человека, 15 получили ранения.