В январе в мире погибли 14 журналистов

В январе текущего года в различных странах мира погибли 14 журналистов.

Такие данные обнародовала организация Press Emblem Campaign (PEC), осуществляющая международный мониторинг в сфере соблюдения прав представителей прессы.

По данным PEC, в январе в секторе Газа погибли 4 журналиста, в России - 2, в Венесуэле - 2, в Пакистане - 3, в Сомали, Непале и Шри-Ланке погибли по одному работнику СМИ.

Организация Press Emblem Campaign напоминает, что в 2008 году погиб 91 репортер, то есть каждую неделю в мире погибали два журналиста.