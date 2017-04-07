В Стокгольме закрыли правительственные здания и метро после наезда грузовика на толпу: СМИ сообщают о возможной стрельбе (видео)

В Стокгольме закрыли метрополитен после наезда грузовика на толпу на одной из главных пешеходных улиц города, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Кроме того, в шведской столице полицейские проверяют информацию о стрельбе. По неподтвержденным данным местной газеты Dagens Nyheter, стрельба была зафиксирована около станции метро "Фридхемсплан" - за несколько километров от улицы Дроттнинггатан, где и произошел инцидент с грузовиком.

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В городе также закрыты из соображений безопасности правительственные учреждения.

Напомним, инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице). Свидетели сообщили местным СМИ, что видели людей на земле. В то же время, шведское радио сообщило, что в результате наезда погибли три человека.

Шведская полиция подтверждает данные о двух погибших в результате наезда грузовика на толпу в Стокгольме.